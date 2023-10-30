Экс-разведчик США Риттер уверен, что Зеленский больше не является главной звездой на Западе

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отныне не суждено быть главной звездой в западных странах. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Риттер призвал помнить, что Зеленский прежде всего является актёром, а не главой государства. С началом украинского конфликта был создан определённый сценарий с Зеленским в главной роли, причём образ президента Украины нельзя назвать оригинальным.

Экс-разведчик уверен, что Запад уже не уделяет украинскому лидеру того внимания, к которому он привык.

"Зеленский не герой, а трус. Всем поднадоело наблюдать за этим шоу. Его либо убьют, либо заменят", — добавил Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.