Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отныне не суждено быть главной звездой в западных странах. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Риттер призвал помнить, что Зеленский прежде всего является актёром, а не главой государства. С началом украинского конфликта был создан определённый сценарий с Зеленским в главной роли, причём образ президента Украины нельзя назвать оригинальным.
Экс-разведчик уверен, что Запад уже не уделяет украинскому лидеру того внимания, к которому он привык.
"Зеленский не герой, а трус. Всем поднадоело наблюдать за этим шоу. Его либо убьют, либо заменят", — добавил Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
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