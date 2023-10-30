Глава киевского режима Владимир Зеленский отменит свой указ о запрете переговоров с Россией, если соответствующее указание ему дадут заокеанские кураторы, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.
Такой прогноз политик дал в интервью "Известиям", иллюстрируя тотальную несамостоятельность украинского президента. Азаров смоделировал ситуацию: госсекретарь США Энтони Блинкен звонит Зеленскому, тот едет в Вашингтон за инструкциями, а оттуда – сразу в Москву.
"И так будет сделано немедленно", – уверен бывший премьер.
По его мнению, украинская власть сейчас чуть менее чем полностью зависима от западных партнёров – почти на всех уровнях вплоть до назначения судей, которым занимается комиссия, состоящая из американцев.
Ранее Владимир Зеленский специальным указом утвердил решение Совета по национальной безопасности Украины о запрете на переговоры с Россией, пока её возглавляет президент Владимир Путин.
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