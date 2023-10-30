Экс-премьер Украины предсказал визит Зеленского в Москву

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Глава киевского режима Владимир Зеленский отменит свой указ о запрете переговоров с Россией, если соответствующее указание ему дадут заокеанские кураторы, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Такой прогноз политик дал в интервью "Известиям", иллюстрируя тотальную несамостоятельность украинского президента. Азаров смоделировал ситуацию: госсекретарь США Энтони Блинкен звонит Зеленскому, тот едет в Вашингтон за инструкциями, а оттуда – сразу в Москву.

"И так будет сделано немедленно", – уверен бывший премьер.

По его мнению, украинская власть сейчас чуть менее чем полностью зависима от западных партнёров – почти на всех уровнях вплоть до назначения судей, которым занимается комиссия, состоящая из американцев.

Ранее Владимир Зеленский специальным указом утвердил решение Совета по национальной безопасности Украины о запрете на переговоры с Россией, пока её возглавляет президент Владимир Путин.