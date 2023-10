Your browser does not support the audio element.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отменит свой указ о запрете переговоров с Россией, если соответствующее указание ему дадут заокеанские кураторы, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain