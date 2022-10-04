Зеленский "отменяет" Путина: "признать юридически ничтожным"

Потерпев крах с попыткой "ускоренного вступления в НАТО", президент Украины Владимир Зеленский затеял кампанию по "отмене Путина".

За что бы ни взялся бывший комический актёр и нынешний лидер Украины Владимир Зеленский, всё у него превращается в пиар-кампанию под девизом "назло бабушке отморожу уши". Например, сегодня он утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября, констатирующее "невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным". То есть, иными словами, сам себе заблокировал последнюю возможность решать проблемы за столом переговоров, а не на поле боя.

Впрочем, в концепцию "войны до последнего украинца" это решение вполне вписывается.

Но этим комический президент решил не ограничиваться. Вслед за отказом от переговоров с действующим главой России он издал указ, признающий ничтожными (не имеющими юридической силы) подписанные Владимиром Путиным документы о признании независимости Крыма (17 марта 2014 года), ДНР и ЛНР (21 февраля 2022 года), Запорожской и Херсонской областей (29 сентября 2022 года). Кроме того, в опубликованной на сайте президента Украины "высочайшей грамоте" уточняется, что "любые другие решения, акты и договоры, принятые, выданные и заключённые на основании и/или в связи с реализацией указов президента Российской Федерации" тоже "не имеют юридических последствий".

Cancel culture по-зеленски

Со стороны (здесь следует отметить, что "страна-бензоколонка с разорванной в клочья экономикой" оказалась на редкость комфортным наблюдательным пунктом, чтобы отслеживать перипетии "евроатлантического единства") все последние громкие заявления господина Зеленского выглядят как не прекращающаяся уже несколько дней подряд истерика.

В исторический день 30 сентября, когда президент России Владимир Путин в торжественной обстановке подписал документы о вхождении в состав РФ по итогам референдумов ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областей, Зеленский сделал то ли несмешную пародию, то ли неудачный косплей: стоя на улице, на каком-то обшарпанном столике подписал заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО. После чего все "дорогие западные партнёры", начиная с главы Альянса Йенса Столтенберга и президента США Джо Байдена, поспешили откреститься от такого "члена": дескать, не время сейчас для этого, о другом надо думать, позже поговорим.

Если переложить на язык реприз КВН, мастером которых был в своё время нынешний президент Украины, то выглядело это примерно так:

Путин: — Это наши люди. Наших людей обижать нельзя. Ясно? Наши люди: подписывают документы о вхождении в состав РФ. Зеленский: — Ах вот вы как? А я тогда старших пацанов позову! Эй, НАТО, тут мою целостность нарушают, спасите-помогите! НАТО: — И чего? Ты вообще не с нашего двора! Калитка-то не заперта, вот и ходят тут всякие, чего теперь, за каждого вписываться? ООН: — Эээ, мы вообще-то осуждаем… Путин: — Что-что?… ООН: — Ну, это мы так, для порядка, вы, в общем-то, не обращайте на нас внимания, продолжайте… Зеленский: — Аааа, хулиганы территорий лишают! НАТО: — Вот тебе рогатка помощней, дальше сам. Путин: — Вы чего там, совсем спятили? НАТО: — Вообще-то да, у нас и справка есть. Но чего-то нам страшновато. МИД РФ: — Дебилы, ……!

Кто кого отменит?

Приступив к исполнению роли президента Украины, Владимир Зеленский сменил амплуа забавного комика: теперь его называют "кровавым клоуном", и это уже не смешно. Зато его судорожные попытки "признать ничтожным" и "отменить" политического тяжеловеса Владимира Путина станут очередным международным посмешищем. Ведь другой тяжеловес Realpolitik, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, совсем недавно предупреждала мировое сообщество: "Путин — это не та фигура, которую вы можете игнорировать". И была права.

Так кто кого отменит в итоге?

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