Зеленский утвердил решение СНБО Украины о невозможности переговоров с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

В документе также сказано, что кабмин Украины должен обеспечить усиление обороноспособности армии страны в случае эскалации.

"Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", — подчёркивается в решении, опубликованном на сайте офиса президента Украины.

Во вторник, 4 октября, Совет Федерации одобрил конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Вскоре документы передадут на подпись Путину.

Ранее президент РФ призвал правительство Украины немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. По его словам, Москва к этому готова. Кроме того, Путин порекомендовал Киеву с уважением отнестись к выбору жителей Донбасса и освобождённых регионов.