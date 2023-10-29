Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении Германии получать поставки природного газа из Нигерии, которая является крупнейшим поставщиком голубого топлива в Африке. В интервью нигерийской газете Punch, Шольц подчеркнул интерес немецких компаний к сотрудничеству с нигерийскими газовыми фирмами.
По словам канцлера, конкретные детали контрактов будут обговорены в ходе переговоров между немецкими и нигерийскими компаниями. Кроме того, Германия высказала поддержку инициативам по расширению использования водородного топлива.
Важно отметить, что в ближайшее время Олаф Шольц отправится в Африку, начиная свой визит с посещения Нигерии и Ганы, сообщают РИА Новости.
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