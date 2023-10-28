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Китай отказался обсуждать "формулу мира" Зеленского на Мальте. Зато согласилась Армения

2:00
Мир

Китай, Объединённые Арабские Эмираты и Египет отказались участвовать в открывшейся на Мальте встречу так называемого копенгагенского формата по Украине.

Китай отказался обсуждать "формулу мира" Зеленского на Мальте. Зато согласилась Армения
Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

"По сравнению с последней встречей в Джидде во встрече не участвует Китай, а также Египет и ОАЭ, однако есть и новые члены, в частности Армения, Ватикан и Мексика", — цитирует ТАСС заявление дипломатического источника в Брюсселе.

По его словам, во встрече на уровне советников по национальной безопасности лично принимают участие 64 представителя, десять — в онлайн-режиме.

Некоторые государства представлены как лично, так и онлайн, Евросоюз представляют два чиновника от Евросовета и Еврокомиссии.

По словам этого брюссельского источника, встреча предоставит возможность "провести обмен мнениями между Украиной, странами Глобального Юга, Группой семи и странами Евросоюза" по так называемой формуле мира Владимира Зеленского и строительству "справедливого мира в Европе", как его видят ЕС и США.

Предыдущая встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия) в августе этого года. Тогда в ней принял участие представитель Китая, что в Киеве объявили чуть ли не победой Украины.

Ну а первый такой саммит прошёл в июне этого года в Копенгагене.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что рамках этой встречи Украина и Запад попытаются убедить представителей мирового большинства поддержать так называемую формулу мира Зеленского.

Причём организаторы мероприятия используют все средства, вплоть до мошенничества, шантажа и угроз, что заманить как можно больше стран, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она отметила, что любой формат подобных мероприятий без участия России не будет иметь добавленной стоимости.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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