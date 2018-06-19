Турция найдет альтернативу программе производства F-35

Турецкий премьер Бинали Йылдырым выступил с заявлением, что Анкара найдёт альтернативы для себя после решения сената США исключить Турцию из программы производства F-35.

По его словам, которые приводит NTV, "это неудачное развитие ситуации. Но Турция не останется без альтернативы".

Йылдырым отметил, что подобные действия Вашингтона вызывают сожаление и противоречат духу стратегического партнёрства.

Напомним, ранее американский сенат принял проект оборонного бюджета, который предусматривает исключение Турции из программы производства F-35 из-за планов Анкары приобрести российский зенитно-ракетный комплекс С-400.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что Вашингтон и Североатлантический Альянс озвучивали свое непринятие ситуации с покупками Турцией вооружения у РФ. Например, Белый дом через помощника госсекретаря Уэсса Митчелла грозил, что приобретение С-400 лишит турецких военных F-35. На что Анкара через главу МИД Мевлюта Чавушоглу проговорила свою позицию: страна пойдет на ответные меры, если США воплотят в жизнь свою угрозу.