Президент Турции Эрдоган одобрил ратификацию протокола о приёме Швеции в НАТО

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган внёс в парламент страны предложение о ратификации вступления Швеции в НАТО. Такую информацию распространили в администрации президента Турции.

Фото: openverse.org

"Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом (Турции) Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания Турции", — сообщили представители Эрдогана корреспонденту РИА Новости.

Заявка Швеции на вступление в НАТО была подана одновременно с Финляндией в мае 2022 года. Финляндию приняли в альянс 4 апреля текущего года, в то время как Швеция до сих пор ожидает одобрения на этот шаг со стороны Турции и Венгрии.

Одним из препятствий на пути членства Швеции в НАТО Анкара видит в проблемах первой в плане борьбы с терроризмом — там до сих пор проходят акции по сжиганию Корана.

Венгрия же не торопится голосовать за вступление Швеции в НАТО из-за ухудшения своих отношений со Стокгольмом и из-за того, что последний постоянно оказывает на неё "моральное давление".