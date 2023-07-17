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Политолог Брутер рассказал, почему Турции выгодно расширение НАТО

1:02
Мир

Политолог Владимир Брутер считает, что Турция на самом деле заинтересована в расширении НАТО, ведь это позволит ей улучшить собственные позиции на мировой арене.

Политолог Брутер рассказал, почему Турции выгодно расширение НАТО
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency

Как пояснил эксперт, в случае присоединения Швеции к НАТО влияние Анкары внутри Североатлантического альянса вырастет. Армия Турции является второй по численности в военном блоке, уточнил специалист. По его мнению, Анкара будет этим "торговать".

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган это любит", — отметил Брутер в беседе с URA.RU.

Он также подчеркнул: турецкому лидеру часто удаётся получать то, что находится в сфере интересов его государства.

Ранее стало известно, что Анкара дала согласие на вхождение Швеции в состав Североатлантического альянса. Парламент Турции может одобрить официальную заявку Стокгольма до 21 июля, после чего законопроект передадут на подпись Эрдогану.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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