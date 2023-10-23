Берлин близок к принятию решения о начале поставок крылатых ракет Taurus на Украину, следует из заявления посла РФ в Германии Сергея Нечаева.
По его словам, власти ФРГ сейчас проявляют сдержанность, однако России следует подготовиться к разным сценариям.
Как подчеркнул посол в беседе с ТАСС, Берлин нарушает собственные табу, продолжая передавать Киеву военную технику.
Помимо этого, Нечаев добавил, что среди немецких политиков популярны дискуссии о том, сколько ещё Германия сможет поддерживать Украину после провалившегося контрнаступления ВСУ.
Ранее журналисты The Wall Street Journal сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц медлит с передачей Taurus Украине, так как опасается эскалации конфликта.
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