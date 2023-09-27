WSJ: Шольц боится передавать Киева ракеты Taurus, поэтому всячески откладывает этот шаг

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Германия до сих пор не решилась передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Фото: Jwnabd, commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=167030

В правительству ФРГ опасаются, что для обслуживания этих ракет потребуются немецкие специалисты, а это уже прямое вовлечение Германии в военное противостояние с Москвой. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

"Канцлер Олаф Шольц приостановил этот шаг [отправку ракет Taurus] из-за опасений, что немецкому персоналу придется ехать на Украину, чтобы помочь в обслуживании и эксплуатации сложного оружия", — сказано в статье.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц боится, что отправка Taurus Украине станет шагом к непосредственному участию в военных действиях с Россией. В связи с этим немецкий канцлер подчеркнул, что у правительства Германии нет намерения передавать ракеты Киеву в ближайшем будущем.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что его страна передаст Киеву ракеты Taurus в течение нескольких недель.