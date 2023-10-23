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Северная Корея обвинила США в подстрекательстве конфликта на Ближнем Востоке

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Мир

Вашингтон намеренно подстрекает стороны конфликта на Ближнем Востоке, пытаясь "переложить вину" на Палестину, хотя в трагедии "целиком виноваты" США, северокорейские аналитики ЦТАК.

Северная Корея обвинила США в подстрекательстве конфликта на Ближнем Востоке
Фото: openverse

Как подчеркнули авторы Центрального телеграфного агентства КНДР, именно из-за вмешательства Вашингтона локальный конфликт движется к полномасштабной войне.

"Трагедия ближневосточной ситуации, которая может перерасти в полномасштабную войну, целиком и полностью создана США", — пишет ЦТАК.

Как подчеркнули северокорейские аналитики, вместо того, чтобы разобраться в ситуации, Вашингтон сразу встал на сторону Израиля и пообещал оружие, что можно расценивать как "умышленное подстрекательство" к продолжению эскалации.

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ЦАХАЛ дал 24 часа на эвакуацию мирным жителям Сектора Газа | Израиль Палестина война
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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