Вашингтон намеренно подстрекает стороны конфликта на Ближнем Востоке, пытаясь "переложить вину" на Палестину, хотя в трагедии "целиком виноваты" США, северокорейские аналитики ЦТАК.
Как подчеркнули авторы Центрального телеграфного агентства КНДР, именно из-за вмешательства Вашингтона локальный конфликт движется к полномасштабной войне.
"Трагедия ближневосточной ситуации, которая может перерасти в полномасштабную войну, целиком и полностью создана США", — пишет ЦТАК.
Как подчеркнули северокорейские аналитики, вместо того, чтобы разобраться в ситуации, Вашингтон сразу встал на сторону Израиля и пообещал оружие, что можно расценивать как "умышленное подстрекательство" к продолжению эскалации.
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