Северная Корея обвинила США в подстрекательстве конфликта на Ближнем Востоке

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Вашингтон намеренно подстрекает стороны конфликта на Ближнем Востоке, пытаясь "переложить вину" на Палестину, хотя в трагедии "целиком виноваты" США, северокорейские аналитики ЦТАК.

Фото: openverse

Как подчеркнули авторы Центрального телеграфного агентства КНДР, именно из-за вмешательства Вашингтона локальный конфликт движется к полномасштабной войне.

"Трагедия ближневосточной ситуации, которая может перерасти в полномасштабную войну, целиком и полностью создана США", — пишет ЦТАК.

Как подчеркнули северокорейские аналитики, вместо того, чтобы разобраться в ситуации, Вашингтон сразу встал на сторону Израиля и пообещал оружие, что можно расценивать как "умышленное подстрекательство" к продолжению эскалации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.