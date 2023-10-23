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FT: Зеленский на встрече с союзниками действовал осторожно, будто ему не нужно внимание

Мир

На встрече с союзниками в штаб-квартире НАТО президент Украины Владимир Зеленский усиленно делал вид, что его не интересует повышенное внимание к его персоне и Незалежной на фоне жарких обсуждений ситуации на Ближнем Востоке, заявил обозреватель Кристофер Миллер.

FT: Зеленский на встрече с союзниками действовал осторожно, будто ему не нужно внимание
Фото: edition.cnn.com

По словам Миллера, поняв, что информационная повестка по Украине отошла на второй план, Зеленский выглядел так, словно "пытается не бороться за внимание" партнёров.

"Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание", — написал обозреватель Financial Times.

Как подчеркнул Миллер, на фоне ситуации между Палестиной и Израилем, Киеву придётся трудно в вопросе поставок дополнительной помощи ВСУ.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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