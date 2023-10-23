Американские танки Abrams абсолютно не подходят для ведения боя на территории Украины, о чём Киев был предупреждён, заявили аналитики. Машины не могут преодолеть даже мосты из-за своего веса.
Кроме того, танки расходуют большое количество топлива, а снабжать машины постоянными запчастями для восстановления и ремонта поломок затруднительно.
"Аналитики уже давно выявили ряд характеристик Abrams, которые делают американский танк неподходящим для ведения боя на Украине", — пишут аналитики Merkur.
Авторы подчёркивают, что президента Украины Владимира Зеленского предупреждали о "неподходящих" характеристиках боевых машин ещё до начала поставок.
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