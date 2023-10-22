ЦАХАЛ сообщила об эвакуации 14 населённых пунктов на севере Израиля

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Тель-Авив сообщил об эвакуации 14 населённых пунктов на севере страны, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Фото: wikimedia. org

Как уточнили в ЦАХАЛ, план эвакуации одобрил министр обороны Израиля Йоав Галлант.

"Национальное управление по ЧС министерства обороны и армия обороны Израиля объявляют о расширении финансируемого государством плана эвакуации на ещё несколько населённых пунктов на севере Израиля", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Как уточнили в военном ведомстве, эвакуации подлежат: Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Хагошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен и ещё ряд населённых пунктов.

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