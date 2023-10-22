США развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
По его словам, такая мера необходима для защиты американских войск.
"Я активизировал развёртывание батареи Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), а также дополнительных батальонов Patriot в точках по всему региону для усиления защиты американских войск", — говорится в заявлении шефа военного ведомства.
Кроме того, Вашингтон развернёт "дополнительные войска" на случай обострения конфликта между Израилем и Палестиной.
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