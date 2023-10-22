Глава Пентагона Остин: США развернут ПВО THAAD и ЗРК Patriot на Ближнем Востоке

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

США развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Фото: openverse

По его словам, такая мера необходима для защиты американских войск.

"Я активизировал развёртывание батареи Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), а также дополнительных батальонов Patriot в точках по всему региону для усиления защиты американских войск", — говорится в заявлении шефа военного ведомства.

Кроме того, Вашингтон развернёт "дополнительные войска" на случай обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.