Востоковед Лукьянов: Иран занял позицию "взвешенного терпения" в израильско-палестинском конфликте

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Иран занял позицию "взвешенного терпения" в израильско-палестинском конфликте, но при этом Тегерану, как и другим участникам мирового сообщества, не нужна "большая война", заявил старший преподаватель восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.

Фото: google.maps

Он подчеркнул, что в отличие от западных стран, Иран "не стоит за спиной" ХАМАС, хотя и поддерживает в конфликте.

"Позиция, которую сейчас занимает Иран, — взвешенное стратегическое терпение, поскольку на протяжении многих лет Иран и Израиль разделяет очень сложный комплекс противоречий, — пояснил Лукьянов "Известиям". — Несмотря на то что Иран не стоит за спиной ХАМАС, как это часто пытаются представить (в том числе в Израиле), Тегеран поддерживает основные принципы этого движения".

Как подчеркнул востоковед, между Тегераном и ХАМАС в последние годы сформировались непростые отношения из-за войны в Сирии. Однако сейчас Иран готов поддержать и Палестину, и участников движения. Но при этом иранские власти понимают, что противостоять в конфликте Израилю не в его интересах.

"Большая война сейчас не нужна никому в регионе, и Ирану в том числе. У Ирана огромное количество собственных внутренних проблем социально-экономического порядка", — резюмировал эксперт.

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