Сын одного из основателей ХАМАС заявил, что Израиль не виноват в происходящем в Газе

Мусаб Хасан Юсеф, являющийся сыном одного из создателей движения ХАМАС Хасана Юсефа, заявил о невиновности Израиля в том, что сейчас происходит в Газе.

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По его мнению, представители группировки ХАМАС и палестинцы — это разные люди. Он подчеркнул: военные ХАМАС жаждут уничтожения Израиля, не задумываясь о том, какие шаги им придётся предпринять после гипотетического достижения этой цели.

"Они убьют наш народ. Сегодня, 25 лет спустя, они правят Газой, и мы видим, на что они способны", — приводит канал Fox News слова 45-летнего Мусаба Хасана Юсефа.

В материале сказано, что раньше сын основателя ХАМАС занимался разведкой. Сейчас он проживает в Соединённых Штатах Америки.

Ранее Вашингтон подготовил проект резолюции Совбеза ООН с осуждением палестинского движения ХАМАС. При этом США не призвали к прекращению огня. Власти этой страны считают, что Израиль имеет право на самооборону.