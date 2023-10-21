FT: вузы США теряют финансовую поддержку из-за недостаточного осуждения ХАМАС

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Крупнейшие американские университеты теряют финансовую поддержку из-за реакции спонсоров на их позицию по событиям в Израиле, сообщает издание The Financial Times.

Фото: Wikipedia

По данным издания, некоторые благотворители, включая Марка Роуэна, миллиардера и сооснователя инвестиционной компании Apollo Global Management, а также Лесли Векснера, основателя холдинга Limited Brands, призывают университеты занять более решительную позицию в отношении ХАМАСа и предпринять более строгие меры против студентов, выражающих протест против Израиля. Другие спонсоры, такие как наследник косметического бренда Рональд Лаудер, венчурные капиталисты Дэвид Магерман и Джонатан Джейкобсон, а также бывший посол США в Китае Джон Хантсман, объявили о прекращении финансовой поддержки университетов, сообщает "Газета.ru".

Юридические и инвестиционные компании даже угрожают аннулировать предложения о трудоустройстве студентов и не нанимать тех, кто принимал участие в протестах.

Из-за этого давления Гарвард, Стэнфорд и Пенсильванский университеты начали пересматривать свои заявления, сделанные в связи с событиями в Израиле.

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