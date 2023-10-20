Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин отвергла просьбу президента США Джо Байдена о выделении дополнительных средств Израилю и Украине.
"Я голосую против выделения денег для защиты границ чужих стран", — заявила Грин.
Она объяснила, что администрация Байдена, по ее мнению, недостаточно внимательно относится к внутренним проблемам США. Политик также выразила надежду, что президент примет меры для защиты граждан Соединенных Штатов от нелегальных мигрантов и предпримет шаги по их депортации.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призывал Конгресс выделить дополнительное финансирование Украине, так как имеющиеся ресурсы "почти исчерпаны", сообщает "Газета.ru".
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Украине придётся пойти на серьёзные уступки ради достижения мира.