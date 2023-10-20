Китай, являющийся крупнейшим в мире производителем графита, принял решение ограничить экспорт этого важного материала, который необходим для производства современных аккумуляторов, сообщает EADaily.
Эти аккумуляторы необходимы не только для бытовой техники, но также широко используются автопроизводителями, выпускающими всё более популярные и востребованные электрокары.
Информацию об этом решении Пекина, принятом в пятницу, 20 октября, распространило агентство Reuters.
Власти Китая объявили, что данный шаг был предпринят с целью защиты национальных интересов и обеспечения безопасности страны в рамках кампании по контролю над поставками важных природных ресурсов.
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