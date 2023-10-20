Китай приостанавливает экспорт графита, необходимого для создания аккумуляторов

Китай, являющийся крупнейшим в мире производителем графита, принял решение ограничить экспорт этого важного материала, который необходим для производства современных аккумуляторов, сообщает EADaily.

Фото: Openverse

Эти аккумуляторы необходимы не только для бытовой техники, но также широко используются автопроизводителями, выпускающими всё более популярные и востребованные электрокары.

Информацию об этом решении Пекина, принятом в пятницу, 20 октября, распространило агентство Reuters.

Власти Китая объявили, что данный шаг был предпринят с целью защиты национальных интересов и обеспечения безопасности страны в рамках кампании по контролю над поставками важных природных ресурсов.