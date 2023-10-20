Следственный комитет России заочно обвинил члена девизии СС 98-летнего Ярослава Гунько в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы ВОВ.
История Ярослава Гунько, который произнёс речь в канадском парламенте во время визита Владимира Зеленского, вызвала скандал международного масштаба.
Представители СК РФ отметили, что Гунько в составе дивизии СС "Галичины" осуществлялии уничтожение этнической группы славян.
Гунько объявили в международный розыск. Принято также решение о заочном аресте нациста. СК направил запросы на поимку пожилого украинца в Канаду, Польшу и Беларусь.
Ранее политолог Сергей Марков назвал запрос министра обороны Сергея Шойгу в Канаду на выдачу Гунько "красивым троллингом".
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