Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил безумные решения политиков Запада.
Медведева возмутили слова Джозефа Байдена, который назвал "разумной инвестицией" деньги, выделенные на покупку оружия Украине и Израилю.
В негодование российский политик пришёл и от запрета УПЦ на Украине. Он обвинил принимающих решения политиков в ментальном расстройстве и утрате остатков совести.
"Запрет исконной церкви в Малороссии — грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме", — написал экс-президент России в своём Telegram-канале.
Медведев назвал Владимира Зеленского "клоуном-Франкенштейном", который готов отдать Западу своё тело для плотских утех.
Ранее Дмитрий Медведев обвинил США в ракетном ударе по больнице в секторе Газа.
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