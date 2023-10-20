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Медведев высказался о роли "кокаина и сатанизма" в политике Запада

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Мир

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил безумные решения политиков Запада.

Медведев высказался о роли "кокаина и сатанизма" в политике Запада
Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

Медведева возмутили слова Джозефа Байдена, который назвал "разумной инвестицией" деньги, выделенные на покупку оружия Украине и Израилю.

В негодование российский политик пришёл и от запрета УПЦ на Украине. Он обвинил принимающих решения политиков в ментальном расстройстве и утрате остатков совести.

"Запрет исконной церкви в Малороссии — грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме", — написал экс-президент России в своём Telegram-канале.

Медведев назвал Владимира Зеленского "клоуном-Франкенштейном", который готов отдать Западу своё тело для плотских утех.

Ранее Дмитрий Медведев обвинил США в ракетном ударе по больнице в секторе Газа.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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