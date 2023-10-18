Китай расстелил красную дорожку для российского президента Владимира Путина, прилетевшего в страну на форум "Один пояс — один путь". Об этом пишет Newsweek.
Как сообщает издание, власти КНР встречали государственного секретаря США Энтони Блинкена в июне 2023 года в более скромной и сдержанной обстановке. Отмечается, что красной дорожки во время его визита не было.
"Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с "красной дорожкой", которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне", — сказано в публикации.
По словам правозащитницы Дженнифер Цзэн, холодная встреча Блинкена свидетельствует о "преднамеренном унижении".
Ранее стало известно, что Россия и Китай заключили крупный контракт на поставку зерновых грузов. Общая сумма соглашения составляет порядка 2,5 триллиона рублей.
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