Newsweek: Китай встретил Путина красной дорожкой, которой не было у Блинкена в июне

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Китай расстелил красную дорожку для российского президента Владимира Путина, прилетевшего в страну на форум "Один пояс — один путь". Об этом пишет Newsweek.

Фото: openverse

Как сообщает издание, власти КНР встречали государственного секретаря США Энтони Блинкена в июне 2023 года в более скромной и сдержанной обстановке. Отмечается, что красной дорожки во время его визита не было.

"Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с "красной дорожкой", которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне", — сказано в публикации.

По словам правозащитницы Дженнифер Цзэн, холодная встреча Блинкена свидетельствует о "преднамеренном унижении".

Ранее стало известно, что Россия и Китай заключили крупный контракт на поставку зерновых грузов. Общая сумма соглашения составляет порядка 2,5 триллиона рублей.