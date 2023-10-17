Россия и Китай заключили крупный контракт о поставке зерновых

2:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия и Китай заключили крупный контракт на поставку зерновых на сумму около $25,7 миллиарда. Эту информацию предоставил лидер инициативы "Новый сухопутный зерновой коридор" Карен Овсепян на событии, которое прошло в Пекине перед открытием Третьего международного форума "Один пояс — один путь".

Фото: openverse.org

"Сегодня мы подписали один из крупнейших в истории России и Китая контрактов почти на 2,5 трлн рублей ($25,7 млрд — прим. ТАСС) на 70 млн тонн на 12 лет поставки зерновых, зернобобовых, масляничных грузов", — сообщил Карен Овсепян.

Он также подчеркнул, что данная инициатива способствует улучшению экспортной структуры в рамках инициативы "Пояс и путь".

"Ситуация заключается в том, что мы совершенно точно с лихвой замещаем выпавшие объемы украинского экспорта за счет Сибири и Дальнего Востока", — добавил Овсепян.

Карен Овсепян также объявил о скором запуске инициативы "Новый сухопутный зерновой коридор".

"В конце ноября — начале декабря на встрече руководителей правительств России и Китая будет подписан межгосударственный договор о создании "Нового сухопутного зернового коридора", — сказал он.

Согласно его словам, благодаря "Забайкальскому зерновому терминалу" новая инициатива позволит увеличить экспорт российского зерна в Китай до 8 миллионов тонн, а позднее, благодаря строительству новой инфраструктуры, этот объем планируется увеличить до 16 миллионов тонн.

Деловой форум, предшествующий Третьему международному форуму, посвященному китайской инициативе "Один пояс — один путь", прошел во вторник в Пекине. На мероприятии присутствовали руководители компаний в сфере торговли, инвестиций, строительства и транспорта из стран-участниц инициативы, а также представители финансовых организаций.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.