Россия и Китай заключили крупный контракт на поставку зерновых на сумму около $25,7 миллиарда. Эту информацию предоставил лидер инициативы "Новый сухопутный зерновой коридор" Карен Овсепян на событии, которое прошло в Пекине перед открытием Третьего международного форума "Один пояс — один путь".
"Сегодня мы подписали один из крупнейших в истории России и Китая контрактов почти на 2,5 трлн рублей ($25,7 млрд — прим. ТАСС) на 70 млн тонн на 12 лет поставки зерновых, зернобобовых, масляничных грузов", — сообщил Карен Овсепян.
Он также подчеркнул, что данная инициатива способствует улучшению экспортной структуры в рамках инициативы "Пояс и путь".
"Ситуация заключается в том, что мы совершенно точно с лихвой замещаем выпавшие объемы украинского экспорта за счет Сибири и Дальнего Востока", — добавил Овсепян.
Карен Овсепян также объявил о скором запуске инициативы "Новый сухопутный зерновой коридор".
"В конце ноября — начале декабря на встрече руководителей правительств России и Китая будет подписан межгосударственный договор о создании "Нового сухопутного зернового коридора", — сказал он.
Согласно его словам, благодаря "Забайкальскому зерновому терминалу" новая инициатива позволит увеличить экспорт российского зерна в Китай до 8 миллионов тонн, а позднее, благодаря строительству новой инфраструктуры, этот объем планируется увеличить до 16 миллионов тонн.
Деловой форум, предшествующий Третьему международному форуму, посвященному китайской инициативе "Один пояс — один путь", прошел во вторник в Пекине. На мероприятии присутствовали руководители компаний в сфере торговли, инвестиций, строительства и транспорта из стран-участниц инициативы, а также представители финансовых организаций.
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