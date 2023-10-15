ООН: у больниц Газы осталось ресурсов на 48 часов работы

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Больницы в секторе Газа оказались в бедственном положении, сообщили в ООН. По данным Всемирной организации ресурсов для работы медицинских учреждений осталось не более чем на двое суток.

Фото: www.gazeta.ru

Так, согласно сообщению, из-за блокады Израиля, больницы остались без электричества и работают на имеющихся запасах топлива, однако вскоре закончится и оно.

"Во всех больницах Газы осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов. Прекращение работы генераторов немедленно поставит жизни тысяч пациентов под угрозу", — говорится в заявлении ООН.

Подобное бедственное положение ставит всю медицинскую инфраструктуру анклава на "грань краха".

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление представителей ВОЗ о том, что призыв Израиля к жителям сектора Газа покинуть территорию равен "смертному приговору".

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