Представитель ВОЗ Яшаревич: призыв Израиля к жителям Газы эвакуироваться — смертный приговор

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Официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич назвал призыв Тель-Авива жителей Газы к эвакуации смертным приговором. По его словам, перевозить тяжелораненых людей, часть из которых дети, нельзя.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Ранее Израиль заявил, что жителям города необходимо эвакуироваться на юг анклава, речь идёт о миллионе палестинцев.

"Перевозка тяжелобольных людей, многие из которых — дети, это смертный приговор. Просить медицинских работников сделать это или оставить тех, кто нуждается в их помощи, просто жестоко", — заявил представитель ВОЗ NBC News.

Ранее китайские власти осудили Тель-Авив за действия в секторе Газа, и заявили, что Израилю стоит прекратить "наказывать" гражданских.

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