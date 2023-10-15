Американский журналист Херш: Израиль намерен уничтожить город Газа с помощью авиабомб США JDAM

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Израильские войска планируют "сровнять с землёй" город Газа и прилегающие территорию с помощью американского оружия, заявил журналист из США Сеймур Херш. По его мнению, как только гражданское население покинет город, Тель-Авив применит "противобункерные авиабомбы" с JDAM.

Фото: wikimedia. org

Как подчеркнул Херш, город Газа перестанет существовать после того, как мирные граждане его покинут из-за голода и "истощения".

"Израиль начнёт сбрасывать американские бомбы весом 5 тыс. фунтов (2,2 тонны. — Прим. ред.), также известные как "противобункерные авиабомбы" с JDAM", — заявил Херш.

С помощью высокоточного оружия Израиль "сотрёт с лица Земли" город Газа. Вместе с тем, Тель-Авиву вряд ли удастся уничтожить объекты ХАМАС, так как они "спрятаны" на глубине порядка 60 метров под землёй, тогда как удар JDAM направлен на 30-50 метров.

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