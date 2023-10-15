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Глава МИД Китая Ван И: Израиль должен прекратить "наказывать" жителей сектора Газа

1:04
Мир

Израиль вышел за рамки самообороны и Тель-Авиву стоит "прислушаться" к призывам международного сообщества, заявил глава китайского МИД Ван И. По его мнению, шаги израильских властей "вредят" гражданскому населению.

Глава МИД Китая Ван И: Израиль должен прекратить "наказывать" жителей сектора Газа
Фото: Правда.Ру

Как подчеркнул Ван И, Израиль должен прекратить "наказывать" мирных жителей сектора Газа.

"Действия Израиля вышли за рамки самообороны, Израилю следует серьёзно прислушаться к призывам международного сообщества и генерального секретаря ООН и прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа", — заявил глава МИД Китая в своём обращении.

Ван И подчеркнул, что Пекин выступает против всех действий, которые вредят гражданскому населению и решительно их осуждает. По словам главы китайского МИД, Тель-Авиву стоит прислушаться к призывам международного сообщества и ООН.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что иранские власти пригрозили Израилю "ответом" в случае, если Тель-Авив начнёт наземную военную операцию.

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ЦАХАЛ дал 24 часа на эвакуацию мирным жителям Сектора Газа | Израиль Палестина война
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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