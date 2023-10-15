Израиль вышел за рамки самообороны и Тель-Авиву стоит "прислушаться" к призывам международного сообщества, заявил глава китайского МИД Ван И. По его мнению, шаги израильских властей "вредят" гражданскому населению.
Как подчеркнул Ван И, Израиль должен прекратить "наказывать" мирных жителей сектора Газа.
"Действия Израиля вышли за рамки самообороны, Израилю следует серьёзно прислушаться к призывам международного сообщества и генерального секретаря ООН и прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа", — заявил глава МИД Китая в своём обращении.
Ван И подчеркнул, что Пекин выступает против всех действий, которые вредят гражданскому населению и решительно их осуждает. По словам главы китайского МИД, Тель-Авиву стоит прислушаться к призывам международного сообщества и ООН.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что иранские власти пригрозили Израилю "ответом" в случае, если Тель-Авив начнёт наземную военную операцию.
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