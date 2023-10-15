В Киеве готовятся к прекращению поддержки Западом из-за ситуации на Ближнем Востоке

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Украина может лишиться поддержки западных кураторов уже в ноябре из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: wikimedia.org

По его мнению, Вашингтон и его соратники откажутся помогать ВСУ, и времени осталось совсем немного.

"Недолго осталось, времени совсем мало <…>. США прекратят (помощь. — Прим. ред.) в ближайшее время, — заявил Соскин на своём YouTube-канале. — Они забудут про Украину. Так что готовьтесь к этому".

Как подчеркнул экс-советник Кучмы, это станет тяжёлым ударом по Киеву и необходимо готовиться к "тяжелейшим последствиям".

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