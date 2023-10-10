Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что на фоне полного экономического упадка и нехватки западной помощи Киеву следует пойти на перемирие с Россией.
Политолог обратил внимание, что у украинских военных просто нет оружия и боеприпасов, а экономика страны находится в глубоком кризисе.
"Уже все, нет дров, горючего нет в Украине… Полный дефолт, 60% народно-хозяйственного комплекса страны уничтожено, воевать нечем", — сказал Соскин в эфире Youtube-канала украинского журналиста Александра Шелеста.
Эксперт напомнил об отказе Польши, Венгрии, Словакии и даже США поддерживать Киев. А те поставки, которые планируются от Болгарии и Румынии, едва ли спасут положение Украины.
А это значит, что у Киева остался только один выход в текущей ситуации, отметил политолог.
"Значит, что надо делать? Надо идти на перемирие", — заключил Соскин.
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