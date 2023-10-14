Израиль анонсировал широкомасштабные атаки по ХАМАС в секторе Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о масштабных ударах, наносимых по объектам палестинского движения ХАМАС, расположенных в секторе Газа.

Фото: https://www.elaosboa.com/

"Армия обороны Израиля на данный момент проводит широкомасштабный удар по террористическим целям… ХАМАС в секторе Газа", — сообщили ЦАХАЛ в своём Telegram-канале.

Также стало известно, что израильская армия собирается приступить к расширенной военной операции в секторе Газа, добавив к проводимым боевым действиям наземную часть.

С начала эскалации конфликта в Израиле с каждой стороны погибло свыше тысячи мирных граждан, не считая раненых. В числе погибших на данный момент — 16 россиян, восемь граждан РФ числятся пропавшими без вести, как минимум один россиянин находится в числе заложников в секторе Газа.