Украина открывает границу с Приднестровьем, откуда ждет "российское вторжение"

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Киев принял решение возобновить работу международного пункта пропуска (КПП) Первомайск — Кучурган в Одесской области, на приднестровском участке границы Украины и Молдавии. Эту информацию распространило агентство infotag. md 13 октября, сообщает EADaily.

Фото: Openverse

Украинские власти объясняли это мерами предосторожности из-за опасений нападения со стороны российских войск, дислоцированных в регионе. Оперативная группа российских войск осуществляет ротацию миротворческого контингента и охраняет склады вооружения, оставшиеся после вывода 14-й армии в конце прошлого века.

Согласно документу, Киев отменяет решение о временном закрытии железнодорожного пункта пропуска, но для автомобилей он остается закрытым. В марте 2022 года украинские вооруженные силы взорвали железнодорожный мост через реку Кучурган на границе с Приднестровьем, используемый для пассажирского и грузового сообщения с Приднестровьем и Молдавией. Пока нет информации о его восстановлении.

Перед началом вооруженного конфликта на этом участке границы действовал совместный таможенно-пограничный контроль, с представителями молдавских служб, размещенными на украинской территории. Декларирование гражданских лиц на молдавском посту было добровольным, но в планах было сделать эту процедуру обязательной.

Напомним, ранее командующий войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев объявил задачи второго этапа спецоперации на Украине, включая установление контроля на юге и "получение еще одного выхода в Приднестровье", где, по его словам, отмечаются случаи притеснения русскоязычного населения.