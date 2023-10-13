Путин: на Украине продают все, что угодно, в том числе вооружение

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине продают все возможные товары, сообщает РИА Новости.

"Там продают все, что только можно, все, что поддается продаже. Если идет торговля оружием, то продают именно его. Это происходит даже с поставками в Россию. Хотя, конечно, если такое происходит и в России, меня это не удивит. А уж на мировом рынке через страны Африки и Ближнего Востока — это, разумеется, вполне естественное явление, без всяких сомнений", — отметил Путин в рамках пресс-конференции, посвященной подведению итогов его визита в Киргизию.