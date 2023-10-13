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Путин: на Украине продают все, что угодно, в том числе вооружение

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Мир

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине продают все возможные товары, сообщает РИА Новости.

Путин: на Украине продают все, что угодно, в том числе вооружение
Фото: wikimedia.org

"Там продают все, что только можно, все, что поддается продаже. Если идет торговля оружием, то продают именно его. Это происходит даже с поставками в Россию. Хотя, конечно, если такое происходит и в России, меня это не удивит. А уж на мировом рынке через страны Африки и Ближнего Востока — это, разумеется, вполне естественное явление, без всяких сомнений", — отметил Путин в рамках пресс-конференции, посвященной подведению итогов его визита в Киргизию.

Президент подчеркнул, что "черный рынок вооружений устроен так, что те, кто желает приобрести, всегда находят возможность приобрести нужное оружие".

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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