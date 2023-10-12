Израиль прекратил подачу света и воды в тюрьму, где сидят палестинские заключённые

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Израиль оставил палестинских заключённых в тюрьме "Аль-Нагаб" без электричества и воды.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как пишет сообщает организация “Комитет по делам палестинских заключённых”, руководство тюрьмы "Аль-Нагаб" отрезало поставки света и воды во всех участках исправительного учреждения.

Комитет назвал данный шаг неразумным, так как он ставит под угрозу жизни заключённых и толкает палестинцев к бунтам.

В тюрьмах Израиля отбывают наказание около 5100 палестинцев, в том числе 36 женщин и 170 детей.

Ранее сообщалось, что государственные больницы Израиля отказались лечить "проклятых террористов ХАМАС".