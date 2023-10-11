Больницы Израиля отказались лечить "проклятых террористов ХАМАС"

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Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель объяснил, что государственные медучреждения не будут лечить бойцов ХАМАС.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Арбель обратился с письмом к Беньямину Нетаньяху. В послании к премьер-министру он отметил, что больницы Израиля не будут лечить "проклятых террористов ХАМАС".

Он подчеркнул, что система здравоохранения будет заточена на то, чтобы помогать жертвам нападения боевиков и военным армии Израиля.

Арбель попросил Нетаньяху дать указание исполнять эту директиву.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт назвал недалёкими и убогими людей, которые оправдывают нападения боевиков ХАМАС на Израиль.