Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель объяснил, что государственные медучреждения не будут лечить бойцов ХАМАС.
Арбель обратился с письмом к Беньямину Нетаньяху. В послании к премьер-министру он отметил, что больницы Израиля не будут лечить "проклятых террористов ХАМАС".
Он подчеркнул, что система здравоохранения будет заточена на то, чтобы помогать жертвам нападения боевиков и военным армии Израиля.
Арбель попросил Нетаньяху дать указание исполнять эту директиву.
Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт назвал недалёкими и убогими людей, которые оправдывают нападения боевиков ХАМАС на Израиль.
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