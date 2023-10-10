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Михаил Ширвиндт назвал недалёкими и убогими оправдывающих атаку на Израиль людей

0:58
Общество

Телеведущий Михаил Ширвиндт объяснил, что испытывает стыд за тех, кто пытается оправдать террористические атаки на Израиль.

Михаил Ширвиндт назвал недалёкими и убогими оправдывающих атаку на Израиль людей
Фото: Инстаграм Михаила Ширвиндта

Ведущий шоу "Съедобное или несъедобное" отметил, что весь цивилизованный мир осуждает нападение боевиков ХАМАС на Израиль.

"Испытываю боль и ужас за всех мирных жителей, которые подвергаются террористическим атакам в Израиле и огромный стыд за тех, кто пытается их оправдать", — написал сын народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта в своём микроблоге.

Ширвиндт-младший не исключил, что риторика в России может измениться, так как союзниками РФ сейчас являются Иран и арабские страны.

Телеведущий назвал недалёкими и убогими людьми тех, кто оправдывает атаку на Израиль, вспоминая бомбёжку США Белграда.

Ранее комик Семён Слепаков высказался в поддержку Израиля.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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