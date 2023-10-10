Телеведущий Михаил Ширвиндт объяснил, что испытывает стыд за тех, кто пытается оправдать террористические атаки на Израиль.
Ведущий шоу "Съедобное или несъедобное" отметил, что весь цивилизованный мир осуждает нападение боевиков ХАМАС на Израиль.
"Испытываю боль и ужас за всех мирных жителей, которые подвергаются террористическим атакам в Израиле и огромный стыд за тех, кто пытается их оправдать", — написал сын народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта в своём микроблоге.
Ширвиндт-младший не исключил, что риторика в России может измениться, так как союзниками РФ сейчас являются Иран и арабские страны.
Телеведущий назвал недалёкими и убогими людьми тех, кто оправдывает атаку на Израиль, вспоминая бомбёжку США Белграда.
Ранее комик Семён Слепаков высказался в поддержку Израиля.
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