Ищенко: нацисты на Западе являются козырем в рукаве политиканов

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Последние скандальные заявления Урсулы фон Дер Ляйен о бомбардировке Россией Хиросимы, чествования ветерана дивизии фашистов, а также заявление сенатора США Линдси Грэма открыто говорят, что в "успешной войне" Штатов против РФ не погиб ни один американский солдат.

Фото: openverse.org

А почему Запад снимает маски и сам уличает себя в чудовищной лжи, рассказал политолог Ростислав Ищенко.

То, что говорят русофобы, является словами общей информации и предъявить им ничего невозможно. Тем более, что Грэм является сенатором, а это всё равно, что наш депутат парламента. И если Россия начнёт предъявлять им за каждую речь, то американцы могут в ответ предъявлять нам за каждую речь наших депутатов, которые часто предлагают бомбить Америку. А чествование неонацистов в Канаде или Европе становится обычным делом, только на это обращают внимание, когда это кому-то выгодно, отметил аналитик.

"Просто сейчас стало выгодно увидеть этого эсэсовца. Кто его увидел? Политические оппоненты Байдена в США. Они же и стали об этом писать. Просто этих оппонентов стало настолько много, что они даже контролируют большую часть западных СМИ. Поэтому там и поднялся скандал. А до этого никто, например, не видел кучу фотографий жены Ющенко, когда она в форме какого-то американского молодежного движения, очень похожей на нацистскую, зигует прямо на трибуне?" — цитирует "Военное дело" обозревателя.

В США прекрасно знают, что у них полно нацистов. Просто именно сегодня в рамках политического противостоянии на Западе это раздувается. И вскоре они всё это забудут, и перестанут замечать этих нацистов до лучших времён, подытожил Ростислав Ищенко.