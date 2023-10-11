Путин считает, что призывы к переходу палестинцев на Синай не то, что способствует мирному урегулированию

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По мнению президента России Владимира Путина, призывы к переходу палестинцев на Синай это не то, что могло бы способствовать мирному урегулированию конфликта.

Фото: wikimedia.org

"Трудно давать какие-то оценки. Это земли, на которой живут палестинцы, это исторически их земля. Более того, здесь предполагалось создать независимое палестинское государство. На мой взгляд, это не то, что может вести к миру", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Российский лидер добавил, что палестино-израильский вопрос является сложным и чувствительным, поэтому при его оценках недопустимы резкие заявления, которые могли бы оскорбить чувства вовлечённых в конфликт людей.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В настоящий момент армия обороны Израиля наносит авиационные удары по объектам на территории сектора Газа, в том числе и по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре.