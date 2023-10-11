Путин констатировал провал политики США на Ближнем Востоке

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По словам президента РФ Владимира Путина, политика США на Ближнем Востоке является провальной.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

"То, что это провал, это очевидная вещь", — сказал Путин в эфире канала "Россия 24".

Российский лидер напомнил, что США отказались от международных инструментов урегулирования кризиса в этом регионе, в которых было задействовано несколько стран, включая Россию.

"Практически США монополизировали процесс урегулирования", — добавил Путин.

При этом президент РФ не взялся предсказывать, изменят ли США свою политику на Ближнем Востоке в дальнейшем.