По словам президента РФ Владимира Путина, политика США на Ближнем Востоке является провальной.
"То, что это провал, это очевидная вещь", — сказал Путин в эфире канала "Россия 24".
Российский лидер напомнил, что США отказались от международных инструментов урегулирования кризиса в этом регионе, в которых было задействовано несколько стран, включая Россию.
"Практически США монополизировали процесс урегулирования", — добавил Путин.
При этом президент РФ не взялся предсказывать, изменят ли США свою политику на Ближнем Востоке в дальнейшем.
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