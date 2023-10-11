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Пентагон: Украина начнет применять F-16 не раньше весны

1:24
Мир

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что применение истребителей F-16 американского производства на Украине возможно не ранее весны следующего года, сообщает РИА Новости.

Пентагон: Украина начнет применять F-16 не раньше весны
Фото: openverse

"На достижение первоначальной боеготовности уйдет несколько месяцев… Раньше всего мы увидим первичную боеготовность в следующем весеннем сезоне", — отметил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Остин напомнил, что США в сотрудничестве с рядом европейских стран уже начали переобучение украинских пилотов и техников для работы на истребителях F-16.

Россия отправила ноту в страны НАТО из-за поставок вооружений на Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся законной целью для России. В МИД РФ заявили, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

В Кремле утверждали, что поставка вооружений на Украину со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и может оказать негативное воздействие.

Лавров также заявил, что США и НАТО прямо участвуют в конфликте на Украине, включая не только поставки оружия, но и подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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