Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что применение истребителей F-16 американского производства на Украине возможно не ранее весны следующего года, сообщает РИА Новости.
"На достижение первоначальной боеготовности уйдет несколько месяцев… Раньше всего мы увидим первичную боеготовность в следующем весеннем сезоне", — отметил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Остин напомнил, что США в сотрудничестве с рядом европейских стран уже начали переобучение украинских пилотов и техников для работы на истребителях F-16.
Россия отправила ноту в страны НАТО из-за поставок вооружений на Украину.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся законной целью для России. В МИД РФ заявили, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
В Кремле утверждали, что поставка вооружений на Украину со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и может оказать негативное воздействие.
Лавров также заявил, что США и НАТО прямо участвуют в конфликте на Украине, включая не только поставки оружия, но и подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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