Сбой газопровода Balticconnector принёс трейдерам миллионы

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В результате повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в прошлом году стало ясно, что подобные инциденты могут стать новой реальностью, а виновные даже не пойманы. Это означает, что инфраструктура многих стран подвергается угрозе. Недавний инцидент с повреждением газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию и Эстонию, подтверждает, что подобные инциденты могут случиться снова. Европейские эксперты заявили, что предварительной причиной стало внешнее воздействие, а некоторые тут же начали обвинять Россию. Но на деле заработали на аварии трейдеры, торгующие на рынке газовыми фьючерсами. Автор Telegram-канала "Голос Мордора" рассказал Телеканалу "360", стал ли возможный теракт новым способом ведения бизнеса.

Фото: wikimedia.org

Хотя этот объект не является крупным и важным, рынки реагировали мгновенно, и цены на газовые фьючерсы резко выросли. Это предоставляет возможность спекулянтам зарабатывать при минимальных затратах.

По данным предварительного расследования, причиной аварии стало преднамеренное повреждение, вероятно, взрыв. Этот газопровод можно считать второстепенным, и его отключение не повлияет существенно на энергетику. Вероятно, Россию обвинят в данном инциденте, но доказать такие обвинения будет сложно.

Однако следует обратить внимание на тех, кто извлекает выгоду из этой ситуации. Цены на природный газ в Европе выросли на десять процентов, хотя угрозы для энергоснабжения нет. Это позволяет трейдерам зарабатывать огромные суммы денег без веских причин. Таким образом, коммерческий интерес может быть одной из ключевых причин подобных инцидентов. России не будет получена никакая прибыль, а месть не имеет смысла, в то время как кто-то извлекает миллионы евро из подобных инцидентов, отмечает эксперт.

"И как мне кажется, подобных случаев будет много. Слишком много всего спрятано под водой, что кому-то хотелось бы взорвать, или просто повредить. Это только начало. Главные последствия взрывов "Северных потоков" ещё впереди", — заключил специалист.