Представители РФ распространили в Совете безопасности ООН проект документа председателя СБ по поводу взрывов на "Северных потоках".
По словам первого заместителя постоянного председателя РФ при ООН Дмитрия Полянского, Совбез выразит чёткую позицию по случившемуся на трубопроводах.
"Сегодня мы распространили проект заявления председателя СБ ООН по этому теракту", — подчеркнул дипломат в Telegram.
Пока не уточняется, о чём именно идёт речь в заявлении.
Подрыв "Северных потоков" произошёл в сентябре 2022 года. По мнению американского журналиста Сеймура Херша, к теракту причастен Вашингтон, которому удалось замести следы. Все документы с планами и действиями США на "Северных потоках" были уничтожены, пояснил корреспондент.
Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон совершил ошибку, подорвав газопроводы.
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