Биньямин Нетаньяху перечислил президенту США преступления ХАМАС во время атаки на Израиль.
Премьер-министр Израиля в беседе с Джозефом Байденом рассказал о зверствах боевиков ХАМАС.
"Джо, мы никогда не видели такой жестокости. Они насиловали женщин, казнили детей, обезглавливали солдат", — рассказал Нетаньяху американскому лидеру.
Глава Израиля отметил, что таких масштабов жестокости израильтяне не видели со времён Холокоста.
"Они поставили пять джипов возле ямы и, как в Бабьем Яру, убили всех", — рассказал о безжалостности ХАМАС Нетаньяху.
Премьер-министр Израиля заявил, что ХАМАС хуже, чем ИГИЛ.
Ранее сообщалось, что в Израиле муж и жена убили семерых боевиков ХАМАС ради спасения своих маленьких детей.
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