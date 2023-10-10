Нетаньяху рассказал президенту США о зверствах ХАМАС: как в Бабьем Яру, убили всех

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Биньямин Нетаньяху перечислил президенту США преступления ХАМАС во время атаки на Израиль.

Фото: личная страница Биньямина Нетаньяху в facebook.com

Премьер-министр Израиля в беседе с Джозефом Байденом рассказал о зверствах боевиков ХАМАС.

"Джо, мы никогда не видели такой жестокости. Они насиловали женщин, казнили детей, обезглавливали солдат", — рассказал Нетаньяху американскому лидеру.

Глава Израиля отметил, что таких масштабов жестокости израильтяне не видели со времён Холокоста.

"Они поставили пять джипов возле ямы и, как в Бабьем Яру, убили всех", — рассказал о безжалостности ХАМАС Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля заявил, что ХАМАС хуже, чем ИГИЛ.

Ранее сообщалось, что в Израиле муж и жена убили семерых боевиков ХАМАС ради спасения своих маленьких детей.