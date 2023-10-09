В Германии обсуждают разгром партии Шольца на выборах

Социал-демократическая партия, которая входит в правящую коалицию в Германии, потерпела сокрушительное поражение на выборах в двух федеральных землях — Баварии и Гессене.

Фото: openverse.org

Социал-демократ Олаф Шольц возглавляет федеральное правительство Германии.

В Баварии на выборах в ландтаг (парламент) социал-демократы получили 8,4% голосов избирателей. Победил Христианско-социальный союз, который набрал 36,9% голосов.

Конечно, позиции ХСС в Баварии традиционно сильны, но всё же результат социал-демократов многих наблюдателей удивил.

У "Зелёных", к слову, результат в Баварии оказался гораздо лучше, чем у партнёров по коалиции, — 15,9%. На третьем месте "Альтернативы для Германии" — 15,1%.

В Гессене победил Христианско-демократический союз, который набрал 34,6% голосов избирателей.

А вот социал-демократы в этой федеральной земле набрали 15,1% голосов, потеряв в новом составе ландтага шесть мест. "Альтернатива для Германии" набрала 18,4% голосов (и дополнительно девять мандатов). "Зелёные" набрали 14,8%, потеряв семь мандатов.

Результаты выборов в двух этих федеральных землях стали подтверждением данных социологических опросов, согласно которым правящая коалиция не пользуется особой популярностью. Согласно недавно проведённому опросу, 64% жителей Германии хотели бы смены правительства.

А вот популярность "Альтернативы для Германии" растёт по всей стране. Хотя ранее оппоненты этой партии считали, что её поддерживают только в восточногерманских землях.