Немцы начали забрасывать камнями коллег по партии главы МИД Германии Бербок

Партия "Зелёных", которая входит в правящую коалицию в Германии, а ряд её представителей занимают высокие посты — как, например, глава МИД ФРГ Анналена Бербок — столкнулась с проявлениями ненависти в крупнейшей федеральной земле, сообщает издание Financial Times.

Фото: openverse.org

Речь о Баварии, где "зелёных", например, называют "поджигателями войны" из-за поддержки, которая эта партия оказывает Украине.

""Зелёные" в Баварии знали, что общественные настроения становятся враждебными. Но они совсем не ожидали, что кто-то начнет бросать в них камни. На мероприятии в прошлом месяце в Ной-Ульме один из них чуть не задел Катарину Шульце, главного кандидата от "зелёных"", — сообщает британское издание.

Financial Times сообщает и о других инцидентах, когда кандидатов от партии забрасывали помидорами и тухлыми яйцами.

Издание констатирует, что партия "Зелёных" превращается в "любимого мальчика для битья" у немецкой общественности. "Их называют "разрушителями лесов" за поддержку ветряных электростанций и "поджигателями войны" за поддержку Украины", — отмечает Financial Times.

Также контролируемое этой партией министерство экономики протолкнуло непопулярный закон об отказе от газовых котлов и замене их тепловыми насосами.

Опросы общественного мнения фиксируют, что популярность коалиционного правительства, в которое входят социал-демократы, свободные демократы и "зелёные", значительно упала.

А вот популярность партии "Альтернатива для Германии", напротив, значительно возросла. Стоит заметить, что в "АдГ" выступают с более взвешенными оценками конфликта на Украине, нежели правящая коалиция.