Папа Илона Маска отказался от Tesla и предпочел Rolls-Royce

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Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, отклонил предложение своего сына прислать ему автомобиль Tesla. Несмотря на свое солидное состояние, Эррол счел, что импорт Tesla в Южную Африку, где он проживает, обходится слишком дорого. Общие расходы, включая цену автомобиля, доставку и таможенные пошлины, составят около 3,5 миллионов южноафриканских рандов, или чуть более 181 000 долларов, из-за 25%-ной импортной пошлины Южной Африки на автомобили.

Фото: Openverse

Кроме того, в Южной Африке отсутствует хорошо развитая инфраструктура зарядки электромобилей: в стране насчитывается около 1500 электромобилей и около 300 зарядных станций. В настоящее время Эррол Маск ездит на "Роллс-ройсе" с шофером.

Хотя Илон Маск не уточнил, какую модель Tesla он намеревался отправить своему отцу, Эррол признает, что он, скорее всего, выбрал бы один из более дорогих вариантов, возможно, Model S Plaid. Однако Эррол отмечает, что он бы выбрал Tesla, если бы жил в Соединенных Штатах, где бренд более распространен и инфраструктура электромобилей более развита.

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