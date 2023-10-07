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Словакия полностью остановила военную помощь Украине

0:47
Мир

В Словакии временное правительство сообщило, что прекращает отправку военной помощи киевской власти.

Словакия полностью остановила военную помощь Украине
Фото: m.politnavigator.net

Сейчас политические партии страны, выступающие против этой поддержки Украине и одержавшие победу на прошедших парламентских выборах, проводят переговоры о создании правящей коалиции.

"Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину", — отмечают в руководстве временного правительства Словакии.

До оглашения результатов выборов словацкое Минобороны рассматривало возможность отправки Киеву нового пакета помощи.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил, что нутром чует, как Европа поворачивается "в нашу сторону".

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Словакия разворачивается к России? Результаты парламентских выборов в стране
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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