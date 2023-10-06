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Лукашенко, заявил, что нутром чует, как Европа поворачивается "в нашу сторону"

1:01
Общество

ВС РФ уже идут в контрнаступление, и через пару месяцев Москва уже не захочет разговаривать ни с Украиной, ни с Западом.

Лукашенко, заявил, что нутром чует, как Европа поворачивается "в нашу сторону"
Фото: president.gov.by

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область на объект Минобороны.

"Очередной раз говорю: надо остановиться, ибо будет хуже. Вы видите, что поляки уже готовы прихватить запад Украины. Россияне уже по всем направлениям (я каждый день получаю эту информацию) ведут активную оборону. Они уже атакуют. Украинцам воевать нечем. Даже если есть, они не могут эту мощь сдерживать", — отметил глава РБ.

По его словам, первой к переговорам склонится Евросоюз.

"Нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону", — в частности, сказал Лукашенко.

Также он убеждён, что если в Польше придёт новая власть в Польше, то и они разворот совершат.

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