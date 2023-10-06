Верховная рада увеличила расходы бюджета Украины на 8,8 миллиарда долларов

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Верховная Рада Украины увеличила расходы бюджета страны на текущий год на 8,8 миллиарда долларов, что привело к рекордному уровню дефицита государственной казны в размере 54,6 миллиарда долларов. Об этом написал депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

Фото: wikipedia.org

"После 11 часов и 15 минут обсуждения поправок парламент в целом проголосовал за увеличение расходов госбюджета на 322,6 миллиарда гривен (8,8 миллиарда долларов)", — написал Железняк.

По его словам, дополнительные расходы предусматриваются на оборону в размере 211 миллиардов гривен (приблизительно 5,8 миллиарда долларов), на МВД — 79 миллиардов (2,2 миллиарда долларов), а также на СБУ — 4,2 миллиарда (114,6 миллиона долларов).

"Эти изменения установили два рекорда для Украины: впервые расходы общего бюджета превысят 3,39 триллиона гривен (92,5 миллиарда долларов), а дефицит превысит 2 триллиона (54,6 миллиарда долларов)", — добавил Железняк.

В текущем году украинский парламент неоднократно вносил поправки в бюджет, направленные на увеличение расходов на оборону. Государственный бюджет на 2023 год был принят с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов).

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (приблизительно 34,6 миллиарда долларов), расходы — 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), а ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, который Украина намерена покрывать за счет внешних заимствований.